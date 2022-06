Oggi a Torino è atteso cielo coperto con possibilità di temporali sparsi. Temperatura massima in diminuzione.

Domani sono attese schiarite, non è da escludere qualche temporale sporadico. Temperatura in aumento sensibile nei valori massimi. I valori termici si manterranno elevati anche nelle giornate di domenica e lunedì, quando sono attese temperature che potrebbero anche superare i 30 °C. Non sono da escludere temporali.

Martedì 7 giugno, prospettive di maltempo con temporali. Nei giorni successivi miglioramento, con la possibilità di ulteriori temporali in zona.

Venerdì 3 giugno: molto nuvoloso con piovaschi.

Temperatura da 21°C a 23°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Sabato 4: nubi sparse.

Temperatura da 19°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 60%

Domenica 5: nubi sparse.

Temperatura da 20°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Lunedì 6: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 31°C

Martedì 7: molto nuvoloso con pioggia forte.

Temperatura da 15°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 8: poco nuvoloso.

Temperatura da 14°C a 27°C

Possibilità di precipitazioni 60%

Giovedì 9: quasi sereno.

Temperatura da 17°C a 29°C

Venerdì 10: nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Sabato 11: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 19°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Domenica 12: coperto con rovesci.

Temperatura da 18°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 90%