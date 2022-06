Caldo molto forte Roma, con condizioni meteo soleggiate. La temperatura è attesa in aumento, mentre a partire da sabato, stavolta per diversi giorni, il caldo sarà di notevole intensità, e non sono da escludere ancora una volta temperature attorno a 40 °C.

Giovedì 30: sereno.

Temperatura da 20°C a 35°C

Venerdì 1 luglio: quasi sereno.

Temperatura da 18°C a 36°C

Sabato 2: quasi sereno.

Temperatura da 21°C a 37°C

Domenica 3: sereno.

Temperatura da 21°C a 38°C

Lunedì 4: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 38°C

Martedì 5: sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Mercoledì 6: sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Giovedì 7: sereno.

Temperatura da 24°C a 36°C

Venerdì 8: poco nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 22°C a 34°C

Possibilità di precipitazioni 90%