Roma quest’oggi vivrà una delle giornate più calde da quando si rilevano le temperature. Si potrebbe avere un valore massimo in città anche di 42 °C. Caldo che potrebbe essere quindi record, non solo per il mese di giugno, ma anche assoluto. Domani la temperatura è attesa in diminuzione sensibile per le massime, ma comunque rimarrà ben oltre la media. Da giovedì si manifesterà un nuovo aumento della temperatura verso valori estremamente elevati.

Martedì 28 giugno: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 41°C

Mercoledì 29: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 34°C

Giovedì 30: sereno.

Temperatura da 20°C a 35°C

Venerdì 1 luglio: sereno.

Temperatura da 18°C a 35°C

Sabato 2: sereno.

Temperatura da 21°C a 37°C

Domenica 3: sereno.

Temperatura da 22°C a 38°C

Lunedì 4: quasi sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Martedì 5: sereno.

Temperatura da 23°C a 37°C

Mercoledì 6: quasi sereno.

Temperatura da 22°C a 35°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 7: sereno.

Temperatura da 21°C a 36°C