Le condizioni meteo ad Olbia saranno in prevalenza soleggiate, Con temperatura in aumento soprattutto durante inizio della prossima settimana, quando i valori supereranno anche ampiamente i 35 °C. La possibilità di precipitazioni è quasi assente. Associato all’aumento della temperatura si avrà che non aumento dell’intensità del vento.

Giovedì 16: sereno.

Temperatura da 20°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Venerdì 17: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 32°C

Sabato 18: sereno.

Temperatura da 21°C a 32°C

Domenica 19: sereno.

Temperatura da 22°C a 32°C

Lunedì 20: sereno.

Temperatura da 18°C a 36°C

Martedì 21: poco nuvoloso, ventoso.

Temperatura da 19°C a 35°C

Mercoledì 22: poco nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 36°C

Possibilità di precipitazioni 20%

Giovedì 23: poco nuvoloso, molto ventoso.

Temperatura da 20°C a 29°C

Venerdì 24: quasi sereno, ventoso.

Temperatura da 19°C a 32°C