Le condizioni meteo Napoli vedranno un cambiamento che si manifesterà soprattutto giovedì 9 giugno, quando si potrebbe manifestare qualche temporale. La temperatura è attesa in diminuzione, con valori termici sotto 30 °C sino ad almeno sabato. Infatti, sabato si avrà un nuovo aumento della temperatura per l’arrivo di masse d’aria africane. In tale contesto a Napoli ci sarà un sensibile aumento del tasso di umidità, con la conseguenza di condizioni meteo di afa.

Mercoledì 8: nubi sparse.

Temperatura da 21°C a 28°C

Giovedì 9: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 27°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Venerdì 10: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 20%

Sabato 11: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 32°C

Domenica 12: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 32°C

Lunedì 13: sereno.

Temperatura da 21°C a 32°C

Martedì 14: quasi sereno.

Temperatura da 21°C a 32°C

Mercoledì 15: sereno.

Temperatura da 22°C a 30°C

Giovedì 16: nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 30°C