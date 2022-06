Le condizioni meteo su Napoli per oggi saranno soleggiate, la temperatura è attesa in aumento. Domani si verificherà qualche addensamento nuvoloso con temperature elevate e umidità atmosferica in incremento.

La nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso della settimana prossima, a causa dell’instabilità atmosferica. Non è da escludere qualche precipitazione temporalesca.

La temperatura si manterrà pressoché stazionaria.

Venerdì 3 giugno: sereno.

Temperatura da 20°C a 33°C

Sabato 4: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 33°C

Domenica 5: poco nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 32°C

Lunedì 6: nubi sparse.

Temperatura da 22°C a 29°C

Martedì 7: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 30°C

Mercoledì 8: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 9: nubi sparse.

Temperatura da 19°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Venerdì 10: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 31°C

Sabato 11: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 30%

Domenica 12: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 30%