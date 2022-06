A Milano condizioni meteo in peggioramento già dal mattino, con nuvolosità in aumento. Le pomeriggio possibilità di temporale che potrebbe assumere forte intensità in zona. Tuttavia, il rischio di violento temporale in città sembra essere scongiurato. La temperatura massima è attesa in diminuzione in un contesto di caldo tropicale.

A partire da domani, mercoledì 29 giugno, in nottata ancora qualche temporale residuo, mentre dal primo mattino si avrà un miglioramento del tempo, e la temperatura massima comincerà di nuovo ad aumentare. Infatti, nel corso della settimana si prevedono temperature estremamente elevate, ma difficilmente si dovrebbero toccare valori record. Inoltre, l’instabilità atmosferica potrebbe favorire qualche ulteriore temporale.

Martedì 28 giugno: molto nuvoloso con temporale.

Temperatura da 20°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 29: poco nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 30: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 31°C

Venerdì 1 luglio: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Sabato 2: sereno.

Temperatura da 22°C a 33°C

Domenica 3: quasi sereno.

Temperatura da 23°C a 37°C

Lunedì 4: poco nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 22°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Martedì 5: poco nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 36°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 6: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 34°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 7: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 36°C