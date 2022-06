Il cielo Milano sarà caratterizzato ancora per mercoledì da nuvolosità irregolare, non è da escludere qualche possibile rovescio di pioggia, se non anche un residuo temporale. La temperatura massima è attesa in lieve diminuzione.

A partire da giovedì le condizioni meteo miglioreranno, la temperatura è attesa in nuovo aumento nei valori massimi. Un’ondata di caldo si potrebbe verificare la prossima settimana, con picchi massimi di temperatura probabilmente sino a 33 °C. Ulteriore instabilità atmosferica potrebbe dar luogo ad altri temporali la prossima settimana.

Mercoledì 8: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 18°C a 27°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 9: poco nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 10%

Venerdì 10: sereno.

Temperatura da 17°C a 30°C

Sabato 11: sereno.

Temperatura da 18°C a 30°C

Domenica 12: sereno.

Temperatura da 18°C a 29°C

Lunedì 13: poco nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 31°C

Martedì 14: nubi sparse.

Temperatura da 21°C a 33°C

Mercoledì 15: poco nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 22°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 16: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 90%