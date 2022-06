Il meteo su Milano vedrà un cambiamento nel corso della giornata, quando tra pomeriggio e sera si potrebbe abbattere qualche temporale della zona. Non è da escludere anche fenomeni localmente di forte intensità e anche accompagnati da grandine di medie e grosse dimensioni nell’area milanese. Rammentiamo che per domenica è in atto un’allerta meteo.

A partire lunedì si avrà un miglioramento, temperature sempre estive. Martedì possibilità di rovesci di pioggia e temporali. Non è da escludere ancora il rischio di grandine. La probabilità sembra essere abbastanza elevata per Milano. Nei giorni successivi condizioni meteo di nuovo soleggiate, addensamenti nel pomeriggio, temperature estive.

Domenica 5: nubi sparse con rovesci, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 2 mm.

Temperatura da 20°C a 28°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.

Lunedì 6: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 31°C.

Zero Termico: circa 3800 metri.

Martedì 7: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 14 mm.

Temperatura da 19°C a 25°C.

Zero Termico: circa 3400 metri.

Mercoledì 8: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3300 metri.

Giovedì 9: nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 27°C.

Zero Termico: circa 3600 metri.

Venerdì 10: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 29°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Sabato 11: nubi sparse.

Temperatura da 19°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Domenica 12: nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Lunedì 13: molto nuvoloso con pioviggine.

Possibilità di pioggia 70% per 2 mm.

Temperatura da 19°C a 29°C.

Zero Termico: circa 3900 metri.