Oggi è attesa per Firenze nuvolosità in aumento, con la temperatura massima in calo. Non è da escludere qualche sporadico temporale nella zona. Domani si avrà un sensibile miglioramento, con la temperatura che tornerà nuovamente ad essere molto elevata soprattutto al pomeriggio con caldo africano.

Nei giorni successivi sarà comunque sempre molto caldo Firenze, soprattutto al pomeriggio. Non sono da escludere temporali soprattutto tra martedì e mercoledì.

Venerdì 3 giugno: nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Sabato 4: poco nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 35°C

Domenica 5: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 36°C

Lunedì 6: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 31°C

Martedì 7: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 19°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 8: nuvoloso con piovaschi.

Temperatura da 17°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 9: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 32°C

Venerdì 10: nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 36°C

Sabato 11: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 34°C

Domenica 12: nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 35°C

Possibilità di precipitazioni 40%