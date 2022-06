Bologna sarà investita da un’eccezionale ondata di caldo. Qualche temporale sarà passeggero in zona, in un contesto di calura africana record, persistente per oltre una settimana.

Lunedì 27: sereno.

Temperatura da 20°C a 38°C

Martedì 28: nubi sparse.

Temperatura da 22°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 29: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 30: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 34°C

Venerdì 1 luglio: sereno.

Temperatura da 21°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 20%

Sabato 2: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 37°C

Domenica 3: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 38°C

Lunedì 4: nubi sparse.

Temperatura da 22°C a 37°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Martedì 5: nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 70%