A Bologna condizioni di meteo soleggiate. Non è da escludere qualche addensamento nuvoloso che potrebbe dare luogo a occasionali temporali. La temperatura è attesa in nuovo forte aumento, e le stime indicano che la settimana prossima, soprattutto all’inizio, l’ondata di calore in arrivo possa scatenare temperature da record. Successivamente si avrà un deciso abbassamento della temperatura.

Giovedì 30: sereno.

Temperatura da 22°C a 35°C

Venerdì 1 luglio: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 34°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Sabato 2: quasi sereno.

Temperatura da 21°C a 34°C

Domenica 3: sereno.

Temperatura da 22°C a 36°C

Lunedì 4: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 40°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Martedì 5: quasi sereno.

Temperatura da 21°C a 39°C

Mercoledì 6: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 35°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 7: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 35°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Venerdì 8: nubi sparse, ventoso.

Temperatura da 18°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 70%