Una forte ondata di calore investirà Alessandria. Le condizioni meteo saranno generalmente soleggiate, ma tuttavia dell’instabilità atmosferica passeggera potrebbe interessare la zona, e non è da escludere anche qualche temporale. Come detto la temperatura è in aumento, già da giovedì si avranno Valori massimi sopra i 35 °C. Non è da escludere che le giornate di venerdì, sabato, domenica risultino di caldo eccezionale, prossimo a valori record storici per giugno. La settimana prossima cambiamento meteo, possibilità di temporali.

Giovedì 16: sereno.

Temperatura da 18°C a 36°C

Venerdì 17: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 37°C

Sabato 18: sereno.

Temperatura da 20°C a 38°C

Domenica 19: sereno.

Temperatura da 19°C a 37°C

Lunedì 20: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Martedì 21: nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 22: molto nuvoloso con pioggia.

Temperatura da 16°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 23: quasi sereno.

Temperatura da 14°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Venerdì 24: nuvoloso.

Temperatura da 14°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 70%