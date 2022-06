La Luna sarà più grande e più luminosa del solito. Lo straordinario spettacolo astronomico andrà in scena nella notte del 14 Giugno. Sarà perfettamente visibile anche sui cieli dell’Italia, complice peraltro il meteo favorevole con cieli privi di nubi.

Non sarà quindi una Luna piena come le altre, visto che il nostro satellite apparirà più grande mediamente del 7% rispetto al normale per la maggiore vicinanza alla Terra. La denominazione di Superluna delle fragole non si deve al fatto che il satellite si tingerà di rosso come il frutto. Tuttavia, la Luna potrà lievemente apparire rosata.

Il suo nome evocativo deriva dai nativi americani, che chiamavano così la prima Luna piena estiva, per poi essere tramandato fino ad oggi in onore della stagione di raccolta delle fragole. In Europa è chiamata anche come Luna delle Rose, considerato che in questo periodo avviene la fioritura del fiore per eccellenza.

Cosa si intende per Superluna

È la seconda Superluna che ci regala il 2022, e ce ne saranno altre due. Sarà quindi un’ottima occasione per ammirare il nostro satellite ad occhio nudo nello scenario del cielo notturno. Per i più pigri sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming dalla ore 21:15 sul sito del Virtual Telescope Project

Il concetto di Superluna fa riferimento ad una Luna Piena (o in alternativa la Luna Nuova, quest’ultima non visibile se non in caso di eclissi di sole) in prossimità del perigeo. Per perigeo si intende che il satellite si trova prossimo alla minima distanza dalla Terra, nel nostro caso circa 357 mila chilometri.

Nell’occasione odierna i due eventi saranno separati di poche ore. La Luna è stata piena il 14 giugno alle 13:52,mentre il momento del perigeo verrà raggiunto stanotte 15 giugno alle 01:23 italiane, quando disterà da noi 357.658 chilometri.

La definizione di Superluna, in sé, non ha alcuna valenza scientifica. In astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo, ma il termine “Superluna” esercita senza dubbio un maggiore richiamo che rende il fenomeno astronomico più affascinante agli occhi della gente comune.