Ufficialmente è iniziata l’Estate oggi 21 giugno con il solstizio delle ore 11:13 italiane che ha dato il benvenuto alla stagione calda nel nostro Emisfero. Questo 21 giugno rappresenta così anche la giornata più lunga dell’anno ovunque. Dall’altra parte del Mondo, nell’Emisfero sud è giunto l’Inverno.

Quest’oggi il Sole sarà allo zenit in tutte le località del Tropico del Cancro e le ore di luce toccheranno il massimo annuale. Da sottolineare che, a causa della precessione degli equinozi, il solstizio ritarda di circa 6 ore ogni anno.

La precessione degli equinozi è lo spostamento dell’asse attorno al quale la Terra compie la rotazione giornaliera. La causa è principalmente la forza di attrazione combinata di Sole e Luna. L’asse tende a deviare perché la Terra non è una sfera perfetta. Ecco perché il solstizio può variare tra il 20 e il 21 giugno.

“Solstizio” deriva dalle parole latine “sol”, cioè Sole, e “sistere” ossia “fermarsi”: ciò descrivere il momento in cui il Sole si arresta nel suo punto più alto. Il Sole raggiunge lo Zenith sul Tropico del Cancro. Ci troviamo quindi dinanzi al più lungo giorno dell’anno, con le ore di luce maggiori andando a nord.

Il sole tocca quindi la sua declinazione massima rispetto all’asse terrestre e la sua massima altezza sull’orizzonte. Al Circolo Polare Artico si hanno 24 ore di luce (il cosiddetto sole di mezzanotte), mentre la luce sarà visibile quasi 22 ore su Stoccolma, ben 18 a Londra ed oltre 17 a Parigi.

Usanze e riti, vero evento di culto

Il solstizio d’estate è un evento venerato da tante usanze e riti, come ad esempio sulle pietre di Stonehenge, dove ogni anno migliaia e migliaia di persone si riuniscono, nella notte tra il 20 ed il 21 giugno, ad attendere quest’alba così speciale.

Il complesso monumentale di Stonehenge è il fulcro dei misteri legati al solstizio e all’equinozio: le pietre che lo compongono sono infatti allineate in corrispondenza dei punti in cui il sole sorge in quei particolari giorni, motivo per cui è stato ipotizzato che il sito fosse un antico osservatorio astronomico.

Il solstizio d’Estate non avviene sempre il 21 Giugno. Non è infatti una data fissa quella del solstizio d’estate e delle altre stagioni, poiché la Terra compie il giorno intorno al sole in poco più di 365 giorni. I necessari aggiustamenti sul calendario portano a degli spostamenti di data.

Ad esempio solamente nel Giugno di due anni fa il solstizio era caduto il 20 Giugno. Prendendo in considerazione l’attuale decennio, il solstizio tornerà ad essere il 20 giugno nel 2024, nel 2028 e poi ancora nel 2030.