Il lungo e persistente fenomeno meteorologico La Niña ha lasciato gran parte dell’Italia settentrionale e centrale in una prolungata siccità. Negli ultimi mesi, questo fenomeno ha portato a gravi carenze idriche in tutta la regione che ospita l’area più popolata d’Italia, oltre che industrializzata. La siccità sta determinando un minimo di portata dei fiumi, ed un abbassamento delle falde acquifere.

La siccità sta decimando il settore agricolo

La siccità sta decimando il settore agricolo lombardo. L’agricoltura, tra le varie attività, è un settore cruciale dell’economia, e la siccità sta avendo un impatto negativo sulla produzione agricola. Ci sono state alcune piogge, ma non sono state sufficienti a porre fine all’emergenza siccità. Poi fa caldo.

Le implicazioni a lungo termine della siccità sono preoccupanti

Le implicazioni a lungo termine della siccità sono preoccupanti per l’economia. I danni all’agricoltura stanno già avendo un impatto sul PIL regionale. L’impatto negativo sull’economia potrebbe essere amplificato dall’aumento dei prezzi alimentari, che sono già in aumento a causa della siccità, ma anche della guerra in Ucraina e le sue conseguenze (aumento dei costi dell’energia e dei carburanti).

Negli tempi mesi ci sono state alcune piogge

Negli ultimi tempi mesi ci sono state alcune piogge, ma non sufficienti a porre fine all’emergenza siccità. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, dove il livello dei fiumi è drammaticamente basso e i pozzi hanno sempre meno acqua. I coltivatori stanno lottando per salvare le loro piante, ma temono la prossima stagione sarà compromessa. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e stanno cercando di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’acqua.

Cosa contribuisce ad aumentare i danni della siccità

Ci sono diverse condizioni in cui le persone possono contribuire ad aggravar siccità. Ad esempio, l’utilizzo dell’acqua in modo inefficiente o inquinando le fonti d’acqua. Inoltre, la deforestazione e il cambiamento climatico influiscono anche sulla siccità.

Conclusione

La siccità, forse accentuata anche dal La Niña è un problema serio per la Lombardia, sia a breve che a lungo termine. Le piogge previste non sufficienti a porre fine all’emergenza, quindi è importante che tutti contribuiscano a ridurre gli sprechi dell’acqua. Ad esempio, possiamo ridurre il consumo di acqua; possiamo anche impiegare pratiche agricole più efficienti dal punto di vista idrico, come l’irrigazione a goccia. Insieme possiamo fare la differenza.