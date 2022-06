Si parla di condizioni meteo da ondata di caldo quando si osservano temperature anormalmente elevate per diversi giorni consecutivi. Non esiste una definizione universale del fenomeno.

I livelli di temperatura e la durata dell’episodio di caldo lo caratterizzano variano a seconda delle regioni del mondo in particolare.

Un’ondata di caldo è un episodio di temperature elevate di giorno e di notte per un periodo prolungato. Nell’ambito della vigilanza meteorologica si tiene conto dell’eccezionalità delle temperature notturne. Abbiamo in merito parlato di notti tropicali. Quando i valori di temperatura sono alti per diversi giorni consecutivi, il rischio di mortalità aumenta nelle persone fragili. Come il freddo estremo, l’ondata di caldo rappresenta un pericolo per la salute.

Il termine canicola, una parola in disuso in Italia, ma che meglio chiarisce l’evento meteo, è apparso intorno al 1500, la parola canicula deriva dall’italiano canicula che significa cagna (dal latino canis, cane). Questo nome è stato dato a Sirio, la stella più luminosa della costellazione del Cane Maggiore. Sirio sorge e tramonta con il sole dal 22 luglio al 22 agosto, periodo in cui sono frequenti le alte temperature.

La definizione di giorni di ondata di caldo finì per designare il forte caldo estivo. Oggi questo termine è usato frequentemente per indicare giornate molto calde anche in altre stagioni, anche per l’evidenza dei cambiamenti climatici.

In sempre più Paesi, Italia compresa, ci sono dei piani per annunciare e gestire gli effetti delle ondate di caldo. In molte parti d’Europa sono stati allestiti dopo l’ondata di caldo del 2003, quando vi fu un ingente numero di vittime in mezza Europa.

I piani di vigilanza sono gestiti da Enti e Autorità Competenti.

Le ondate di calore generano non solo problemi diretti alle persone, ma anche alla gestione nella distruzione di energia elettrica, in sanità con un aumento dei casi di colpi di calore o difficoltà respiratoria che vengono gestiti dai Pronto Soccorso.

Negli USA vengono allestite aree climatizzate dove ospitate chiunque sia sprovvisto di aria condizionata.