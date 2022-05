Meteo avverso in Ucraina con le prime vere tempeste estive. Gli scorsi giorni, una linea di temporali, denominata in meteorologia squall line, ovvero nota anche come “linea di groppo”, proveniente dalla Bielorussia, ha generato maltempo estremo nel nord del Paese, compresa la capitale, Kiev, con vari turbini che hanno scoperchiato diverse abitazioni e provocato altri danni oltre quelli ben noti.

L’Ucraina, d’estate vive un clima estremo, con periodi caldissimi che si alternano a fasi di maltempo con tempeste in arrivo dal nord ovest, spesso foriere di temporali, piogge torrenziali, un incremento anche da queste parti di alluvioni lampo, e grandine anche gigantesca (evento questo occasionale).