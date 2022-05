I fulmini possono essere letali e ogni anno non sono poche le vittime delle scariche elettriche. Il pericolo fulmini è una realtà con cui si deve convivere costantemente e gli inviti alla prudenza sono confermati anche dalle ultime statistiche, che certificano quali siano le attività all’aperto più rischiose.

Il filmato che vi proponiamo proviene dalla Florida ed esattamente dalla località di Serbing, una zona piuttosto avvezza ai temporali. Le immagini mostrano la caduta di un fulmine a distanza ravvicinatissima in un giardino, praticamente poco più di una decina di metri.

Di certo è un fulmine di una potenza particolare, che si abbatte sul terreno sventrandolo letteralmente come fosse un missile o una bomba. L’impatto del fulmine fa infatti saltare detriti e terra come proiettili infuocato.

Chiunque si fosse trovato nei pressi poteva averne conseguenze drammatiche, ma fortunatamente non è accaduto nulla di grave. Non ci sono stati danni significativi nemmeno nelle abitazioni prossime a dove è caduto il fulmine, che si è schiantato sul terreno.

I fulmini sono forse la manifestazione più potente in natura e sono anche utili, in quanto iniettano preziose quantità di azoto quando si abbattono al suolo. Le fulminazioni più potenti sono in grado di fondere le rocce del terreno, ma anche l’asfalto.