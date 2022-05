Siamo ad Andover, in Kansas, nel Nord America e l’evento meteo che si mostra in queste immagini è drammatico. Il tornado si forma improvvisamente in prossimità di questa cittadina sperduta nelle vaste pianure nordamericane.

La sua furia diventa immediatamente devastante, e il percorso del tornado è verso il centro urbano dove decine di abitazioni vengono rasi al suolo o seriamente danneggiate. Nel frattempo, suona l’allarme tornado, ma l’evento è stato esageratamente rapido, improvviso e fulmineo, come poche volte succede.

Sono questi tornado più pericolosi che si scatenano nel Nord America, quelli che sono difficilmente prevedibili, che si formano in prossimità di un centro abitato in pochi istanti e lo devastano. Purtroppo, molto spesso causano numerose vittime.

In questa stagione, da tutto il mondo giungono nelle grandi pianure americane appassionati di meteorologia, ma soprattutto di eventi meteo estremi come i tornado. Le cronache americane narrano di un grave incidente stradale dove sono morte tre vite di giovani ragazzi.