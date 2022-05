Ecco che è tornata la neve, ci troviamo nel Nord America, in Colorado, in aree comunque montane, dove però le temperature in questo periodo dovrebbero essere decisamente superiori a quelle che si registrano attualmente.

Un fronte freddo disceso dalle regioni artiche si è portato sulle montagne rocciose del nord, abbassando sensibilmente la temperatura a valori molto inferiori alla media. Nel frattempo, la parte centro-orientale degli Stati Uniti d’America sino all’Ontario, in Canada, sono interessati da un’ondata di caldo.

Nel Nord America le condizioni meteo sono estremamente anomale, ancor peggio che in Europa.