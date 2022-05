Questo video è stato registrato in Ontario, ci troviamo in Canada. Eppure, da queste parti si possono formare temporali particolarmente violenti, ma ciò che sta succedendo negli Stati Uniti d’America e in Canada in queste ultime settimane ha dell’eccezionale.

L’Ontario di solito vede temporali di forte intensità un po’ più avanti nella stagione rispetto agli Stati Uniti d’America, ciò perché suo clima è decisamente più freddo. Ma ultimamente un’ondata di calore interessato quest’area, e l’arrivo delle prime propaggini di quel fronte freddo che sta portando la neve anche in Canada occidentale oltre che sulle montagne rocciose come il Colorado, ha innescato violenti contrasti termici, con temporali dalla forza estrema.

E sono i contrasti termici che si avranno nei prossimi giorni anche nelle regioni del Nord Italia, dove c’è il rischio di avere eventi meteo estremi. Peraltro, sono anche avvenuti in Europa centrale questi giorni.

Il video meteo è più che eloquente, e ci sono decine e decine di documentazioni analoghe sui temporali che si sono abbattuti nelle ultime 24 ore su questa parte del Canada.