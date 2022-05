Dopo le temperature spaventosamente elevate, i temporali iniziano a raggiungere anche la parte più occidentale e centrale dell’India. Questa è la stagione dei monsoni, ovvero quella piovosa per queste vastissime aree del subcontinente indiano.

Da queste parti sono abbastanza abituati a ricevere tempeste come quella che viene rappresentata nel video. Peraltro, in India non solo si verificano temporali con piogge torrenziali, con raffiche di vento da uragano, ma anche grandinate ben più intense di quelle che vediamo noi in Italia.