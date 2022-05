Nella regione di Tyumen, in Siberia, dopo il disgelo si sono verificate delle fasi molto calde, la poca neve caduta durante la stagione invernale ha favorito la siccità. Inoltre, anche da queste parti si è presentato il fenomeno della tempesta di polvere che ha ridotto la visibilità pericolosamente.

Ma non solo, sempre per il forte vento, vasti incendi si propagano, il fumo invade strade e villaggi. Le autorità hanno deciso di chiudere le autostrade della zona, in quanto divenute estremamente pericolose per gli autoveicoli in transito, sia per le improvvise tempeste di polvere, ma anche per gli incendi ormai senza controllo.

Gli incendi estivi in Siberia sono ormai divenuti endemici, un problema gravissimo che accentua i cambiamenti climatici di cui ne sono già causa.