Meteo estremamente avverso ultimamente nel sud America, soprattutto in Argentina e del Brasile meridionale, interessati da un’ondata di freddo. Qualche giorno fa avevamo mostrato le immagini del Brasile meridionale interno interessato da improvvise nevicate fuori stagione.

Stavolta, gli eventi meteo sono molto più ragguardevoli, trovandoci in aree più rigide. Il video è stato registrato nella parte dell’Argentina nella provincia di Chubut. Da queste parti si possono verificare nevicate, ma in inverno avanzato, e non di certo nel mese di maggio, che da quelle parti equivale al nostro mese di novembre.

Le temperature molto inferiori alla media, oltre che ondata di maltempo, hanno causato molti disagi in vaste aree dell’Argentina.

Varie aree dell’Argentina sono in allerta meteo.