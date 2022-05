Numerose grandinate si sono verificate questi giorni nelle regioni settentrionali italiane, tra le più abbondanti è quella che avvenuta nel comune di Asolo, in Veneto la sera del 24 maggio.

Quel pomeriggio, violenti temporali hanno interessato l’Italia del Nord a partire dal Piemonte verso il Friuli-Venezia Giulia, con raffiche di vento fortissime, grandine che solo in alcune località è caduta con dimensioni rilevanti. In media le grandinate sono state più che altro abbondanti.

Eventi meteo come quello che vediamo quindi in un video, non sono affatto rari come sembrerebbe nelle regioni del Nord Italia durante l’estate.