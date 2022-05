Diversi centri urbani sono stati interessati nel pomeriggio la serata di sabato da violenti temporali accompagnati da grandine di grosse dimensioni. Una condizione meteo estrema, che ormai si ripete ogni volta che c’è un peggioramento.

Poca pioggia, tanta grandine. Questa sembra essere la linea che si sta consolidando sempre più in questo inizio d’estate precoce, e che potrebbe proseguire per buona parte della prossima stagione, quella della vera estate. Temporali localizzati, fortissimi con raffiche di vento che superano anche i 100 km/h. Brusche variazioni della temperatura, e su ciò è sufficiente verificare i valori termici toccati ieri con quelli che avremo oggi.

Nel frattempo prosegue la siccità soprattutto nelle regioni settentrionali italiane. Ma non sono solo queste ad esserne coinvolte, molte aree del Centro Italia sono in siccità, ma anche il Sud non sta bene, così anche la Sicilia. In Sardegna la situazione è decisamente migliore, ma non tutta l’Isola è stata interessata in ugual misura da precipitazioni.