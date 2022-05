In una città della Cina, poco prima dello scoppio di un violento temporale, il cielo è divenuto improvvisamente rosso. Il fenomeno è stato causato dal sollevamento delle polveri rosse di un’area soggetta a siccità in questi mesi.

Il temporale che si è abbattuto poco dopo è stato particolarmente intenso ed accompagnato da una furiosa grandinata, con innumerevoli lampi fulmini.

Anche in Cina ci sono ampie aree che stanno patendo deficit pluviometrici, ma da loro ci sono altre problematiche in ambito climatico, in quanto in questo scorcio di maggio si sono verificate notevoli differenze di temperatura in tempi molto ristretti. L’arrivo di masse d’aria molto fredda dalla Siberia è sopraggiunta dopo l’ondata di caldo.