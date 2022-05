Siamo Bielorussia, nel sud quasi al confine con l’Ucraina. Le condizioni meteo degli scorsi giorni hanno innescato fenomeni atmosferici che non abbiamo mai visto qui in Italia. Immaginiamo il clima di quelle aree ben differente da quanto mostrato dalle immagini registrate qualche giorno fa, prima del transito di una linea di temporali di forte intensità.

I Bielorussia, come anche la Russia europea, l’Ucraina, i temporali estivi possono assumere caratteristiche che potremmo definire spaventose per noi, con enormi tornado, grandine che supera anche i 10 cm di diametro in talune circostanze, poi alluvioni lampo.

A causare questi fenomeni sono i contrasti termici estremi. Queste aree sono soggette a un forte riscaldamento, poi quando giunge il vento da nord associato a perturbazioni, si può scatenare un vero proprio finimondo, con tempeste. Anche in Bielorussia, come molti paesi dell’Europa, nonostante disgelo, c’è un marcato deficit pluviometrico, e probabilmente la tempesta di vento è transitata in aree agricole.

Da quanto abbiamo letto dai giornali locali, quest’anno immense aree coltivate mancano di manodopera, divenendo terreno polveroso, da qui l’evento meteo così straordinario per l’Europa.