Il video meteo mostra l’intensità davvero notevole dei temporali che si sono battuti stamattina in Belgio. Temporali si sono abbattuti nelle ultime 24 ore su ampie aree della Francia, l’Olanda e il Lussemburgo. Temporali che sono giunti in queste ore nella Germania occidentale dove è stata attivata un’allerta meteo per fenomeni molto violenti.

Anche l’Europa centrale, quindi la Germania, i Paesi Bassi, come gran parte della Francia, poi le repubbliche Ceca e Slovacca sono interessate da una notevole siccità. Siccità che si estende anche alla Polonia, l’Ungheria, gran parte dei Balcani.

Oltretutto, con la calura che avremo nei prossimi giorni, che si estenderà anche a nord delle Alpi, l’intrusione di aria fredda che si manifesterà nel corso della settimana prossima, provocherà temporali ancor più intensi e diffusi rispetto a quelli di queste ore.

Però, è prioritario ovunque avere perturbazioni piovose e non tempeste come quelle che mostriamo nel video, procurano soprattutto danni e pochi benefici.