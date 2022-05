Il video che vi proponiamo è abbastanza duro, che mostra l’estrema fragilità di quella parte di popolazione dell’India che vive distante dal centro delle grandi metropoli. Qui ci troviamo in prossimità del Golfo del Bengala, noto per le grandi piogge.

La stagione delle piogge iniziata da circa un mese, ormai i terreni sono saturi, i fiumi in piena. Da queste parti continuerà a piovere per tutta la stagione estiva, e con grande abbondanza. Non tanto però quanto verso l’Himalaya, dove le medie pluviometrico che indicano 12 metri di pioggia all’anno a Cherrapunjee.

Cherrapunjee o Cherrapunji è una città dell’India di 10 086 abitanti, situata nel distretto dei Monti Khasi Orientali, nello stato federato del Meghalaya.