Zaporižžja, il missile esplode in prossimità dell’edificio. Le immagini di una telecamera di sicurezza hanno ripreso gli attimi in cui c’è l’esplosione all’esterno di questo missile lanciato dagli aggressori russi in Ucraina.

Zaporižžja è una città dell’Ucraina orientale che è sotto assedio russo. La città ospita un importante centrale nucleare. Pertanto, vi è notevole preoccupazione per i danni ambientali che si potrebbero verificare nel caso in cui un missile per errore possa abbattersi sulla centrale.

Se ne parla ormai sempre meno dei rischi che potrebbero derivare da eventuali disastri nucleari derivanti da incidenti su centrali. L’Ucraina dispone di ben quattro importanti centrali nucleari che forniscono il 54% delle esigenze pre-belliche. Ben 15 sono reattori operativi, altri due risultano in costruzione.