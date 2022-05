La vista area di questo video suggerisce la ripresa di un’eruzione vulcanica; invece, è il risultato del meteo estremamente asciutto di questi mesi nel New Messico. Siamo negli USA.

Tutta la parte occidentale degli Stati Uniti d’America, ad eccezione delle coste del nord ovest, sono afflitte, comprese ampie aree delle Montagne Rocciose orientali, da una persistente e lunga fase di scarse precipitazioni che stanno procurando non pochi problemi per gli approvvigionamenti idrici, con restrizioni soprattutto nella popolosa California.

Un altro effetto della siccità e stavolta dell’arrivo precoce del caldo sono gli incendi di dimensioni inimmaginabili per noi in Italia, con il fronte del fuoco che raggiunge anche decine di chilometri. Incendi, che spesso non è possibile spegnere.

Ma non è solo questa parte del Mondo a vedere incendi così devastanti, anche in Russia del nord, gli incendi sono giganteschi e inarrestabili.