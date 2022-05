Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare presenta anomalie climatiche decisamente rilevanti, che si rifletteranno in ambito termico e pluviometrico su tutta Italia, confermando la il caldo di inizio estate.

La Primavera è ormai finita. Il 1° giugno inizierà l’estate metereologica. Questo per convenzione internazionale. Mentre l’estate astronomica, quella più nota, avrà inizio circa tre settimane più tardi.

Vediamo che cosa prospetta il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare. Rammentiamo che quanto segue sono delle nostre considerazioni derivanti dalla lettura del bollettino originale.

Per le regioni del Nord Italia, secondo il bollettino dell’Aeronautica, proseguirà per tutto il periodo di deficit pluviometrico che sarà accompagnato da temperature sopra la media.

In questa parte d’Italia si sente parecchio il deficit pluviometrico che rischia di divenire siccità in varie aree, in quanto le precipitazioni che ci saranno, ciò lo abbiamo rilevato da diversi modelli matematici, saranno distribuite a macchia di leopardo, inoltre c’è il rischio che si possano verificare anche fenomeni meteo estremi. Abbiamo visto le notevoli grandinate di questi giorni.

Centro Italia e Sardegna, qui sono attese temperature veramente sopra la media. In Sardegna si potrebbero avere anche valori molto elevati, in quanto masse d’aria provenienti dal Nord Africa tenderanno nelle prossime due settimane a interessare la regione. Il bollettino meteo dell’Aeronautica evidenzia anomalie climatiche persistenti per tutto il periodo di previsione, per quanto concerne la temperatura e la piovosità.

Sud Italia e Sicilia, l’anomalia climatica proseguirà anche da queste parti, con temperature sopra la media, e precipitazioni inferiori alla norma. Questo quanto prospetta il bollettino dell’Aeronautica. Per quanto riguarda le proiezioni che abbiamo ricavato dei modelli matematici, vediamo che sarà soprattutto la Sicilia ad essere particolarmente esposta al caldo africano, stavolta anche le zone interne del Sud Italia.

Per la Sardegna, la Sicilia e le regioni meridionali l’eccessiva permanenza dell’anticiclone africano, potrebbe accelerare i tempi di avvio della siccità stagionale.

Considerazioni: il periodo di previsione vedrebbe un’accentuazione della situazione di siccità su molte regioni italiane, ciò a causa anche di una maggiore evaporazione. A questo punto il deficit pluviometrico in alcune aree tenderà a divenire siccità come abbiamo evidenziato.

Potete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.