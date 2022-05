Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare propone anomalie climatiche decisamente rilevanti, che si ripercuoteranno in ambito termico e pluviometrico su tutta Italia, confermando la precocità estrema della stagione estiva.

La Primavera si potrebbe dire finita, ormai. Questo emerge dalla lettura del sintetico bollettino mensile diffuso dal prestigioso centro meteo italiano, che nella scheda grafica mostra una realtà che già emergeva dai modelli matematici stagionali, i quali stavolta hanno avuto, finora, una rilevante affidabilità.

Per le regioni del Nord Italia, proseguirà per tutto il periodo di deficit pluviometrico che sarà accompagnato da temperature sopra la media. Rammentiamo che in questa parte d’Italia, a questo punto, salterebbe una stagione piovosa che è la primavera.

Centro Italia e Sardegna, temperature sopra la media per tutto il periodo di previsione, in merito alle precipitazioni anche qui viene prospettato un deficit pluviometrico diffuso.

Sud Italia e Sicilia, l’anomalia climatica proseguirà anche da queste parti, con temperature sopra la media, e precipitazioni inferiori alla norma.

Per la Sardegna, la Sicilia e le regioni meridionali ciò vorrebbe dire un precoce inizio di stagione siccitosa, anche se nonostante varie previsioni fossero negative in ambito pluviometrico, soprattutto Sardegna e Sicilia hanno ricevuto, in quest’ultimo mese, considerando la pluviometria locale, un ottimo quantitativo di pioggia, anche se in qualche modo distribuita a macchia di leopardo.

Una considerazione doverosa nuovamente per il Nord Italia, che vive il deficit pluviometrico persistente. Qui le temperature potrebbero risultare più anomale rispetto alle altre regioni italiane per via del clima continentale. Inoltre, la scarsità di precipitazioni graverebbe con una riduzione della disponibilità di acqua nelle amplissime aree coltivate della Pianura Padana.

Facendo un focus più dettagliato nel bollettino meteo dell’Aeronautica Militare, vediamo che in tutte le quattro settimane viene prospettata la persistenza dell’alta pressione. Ciò viene rimarcato ogni volta.

Eccovi una sintesi:

16 – 22 Maggio 2022

La prima settimana di previsione vedrà consolidarsi l’alta pressione. Temperature sopra la media, precipitazioni ovunque al di sotto della norma.

23 – 29 Maggio 2022

Probabilmente si avrà un modesto cedimento dell’anticiclone. Tuttavia, le precipitazioni dovrebbero rimanere sotto la norma, un caldo più attenuato, però con temperatura sopra la norma.

30 Maggio – 05 Giugno 2022

Probabile nuova intensificazione dell’alta pressione. A questo punto avremo temperature sopra la norma, e precipitazioni inferiori alla media.

06 – 12 Giugno 2022

Sembrerebbe non cambiare molto rispetto alla settimana precedente, giugno proseguirà con temperature sopra la media e precipitazioni sotto la norma, evidenziando a questo punto un deficit pluviometrico diffuso in tutta d’Italia.

Considerazioni: un periodo di previsione come quello descritto comporta un’accentuazione della situazione di siccità su molte regioni italiane, ciò a causa anche di una maggiore evaporazione. A questo punto il deficit pluviometrico in alcune aree tenderà a divenire siccità.

Potete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.