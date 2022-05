Nelle regioni del Nord Italia il cielo sarà da nuvoloso molto nuvoloso o coperto, con tendenza nel corso della mattinata a peggioramento a partire dalle aree alpine, prealpine, dal Piemonte e Valle d’Aosta con temporali in rapida estensione anche verso aree di pianura.

Temporali in estensione poi anche a parte della Liguria, soprattutto le zone interne. Potrebbe essere coinvolta anche la città di Genova. I temporali potrebbero assumere forte intensità ed essere accompagnati da grandine. In serata le condizioni meteo tenderanno a peggiorare su gran parte dell’Emilia-Romagna. Miglioramento a partire dal Piemonte e la Valle d’Aosta in tarda serata.

Il Centro Italia e la Sardegna avranno una giornata che inizierà calda soprattutto nelle aree urbane, ciò per effetto dell’isola di calore cittadino. Più fresco nelle vallate. Il cielo sarà generalmente velato, con tendenza ad aumento della nuvolosità sulla Toscana, successivamente su gran parte della Sardegna dove in serata si potrebbe verificare qualche temporale o piovasco a partire dal centro-sud della regione.

Al Sud Italia e la Sicilia il tempo sarà soleggiato, ma comunque, nubi sottili tenderanno a prevalere al cielo sereno. Quindi cielo stratificato di una velatura che farà trasparire gran parte delle regioni il sole. Clima caldo ovunque, solo nelle coste calura refrigerata dalla brezza di mare, eccetto quelle aree dove soffierà il vento da terra.

Per quanto riguarda la temperatura, questa sarà in diminuzione al Nord Italia, soprattutto nei valori massimi. Potrebbe salire lievemente Liguria. Nelle altre regioni italiane la temperatura sarà quasi stazionaria, ma comincerà a scendere in Sardegna, dove si farà sentire l’effetto di una bassa pressione proveniente dalle Baleari.

Il vento sarà generalmente debole variabile, ma con violente raffiche nelle aree temporalesche. Al pomeriggio nelle zone dove ci sarà bel tempo tenderanno a soffiare correnti di brezza. In Sardegna il vento inizierà ad essere orientato attorno sud-ovest, ciò per l’avvicinarsi della bassa pressione.

Il mare tenderà ad aumentare il suo moto ondoso su mare di Corsica Mare e Canale di Sardegna, tanto che diventerà molto mosso. Molto mosso risulterà anche l’adriatico centro-meridionale, e al pomeriggio a causa del rinforzo del vento anche lo stretto di Sicilia nel settore prossimo al Canale di Sardegna.

Gli altri mari non subiranno sostanziali variazioni del moto ondoso, ad eccezione dell’Alto Adriatico che potrebbe essere influenzato da improvvise raffiche di vento per i temporali in zona, come anche il Mar Ligure nel caso in cui vi fossero dei temporali in formazione dell’entroterra che risucchierebbero aria dal mare.