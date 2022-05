Nello scenario meteo del Mediterraneo centrale è divenuto protagonista il minimo di bassa pressione a ridosso della Sardegna, annunciato da molti giorni. Questo all’apparenza appare piuttosto minaccioso e puntare verso l’isola.

Il centro di bassa pressione sta traghettando verso le regioni meridionali e la Sicilia aria calda dall’Africa, mentre l’instabilità atmosferica giunta sulle regioni centro settentrionali italiane gli scorsi giorni, è entrata a far parte della circolazione della bassa pressione del mare di Sardegna.

La situazione meteo all’apparenza sembra complicarsi, specie perché, se vi fate caso, c’è una perturbazione sulla Francia occidentale, che sembrerebbe puntare verso il Nord Italia. Una situazione che in teoria potrebbe dar luogo un nuovo peggioramento in ampie aree italiane, ma nella realtà dei fatti non sarà proprio così.

L’evoluzione meteo prospetta la perturbazione in azione sulla Francia di essere respinta di poco verso nord, e influenzare parzialmente solo l’arco alpino italiano, dove si potrebbe verificare qualche temporale pomeridiano o serale.

La bassa pressione sul mare di Sardegna sta spingendo aria calda verso le regioni italiane, questa raggiungere anche il Nord Italia, dove la temperatura è attesa in aumento anche su settore nord-occidentale dove era diminuita per effetto dei temporali dell’altro ieri.

Il minimo di bassa pressione prossimo la Sardegna, sarà semi stazionario, ma traghetterà verso l’isola nubi e temporali che si abbatteranno nel settore centro-meridionale, e che probabilmente però andranno a influenzare un tempo un po’ in tutta la regione.

L’evoluzione di questo minimo di bassa pressione lo vedrà ruotare attorno a sé e gradualmente perdere forza generando però dell’instabilità atmosferica in ampie aree d’Italia, e questo associato anche un aumento della temperatura laddove era diminuita, facendo anche persistere la fase di caldo sull’Italia. L’instabilità atmosferica darà luogo a temporali pomeridiani soprattutto nella fascia appenninica e in qualche area del Nord Italia, soprattutto tra l’Emilia-Romagna, e probabilmente il Friuli Venezia Giulia.

In breve: al Nord Italia oggi avremo condizioni meteo discrete, con nubi in aumento nel pomeriggio, che potrebbero dar luogo qualche temporale sparso più probabile tra Alpi, Prealpi e Emilia-Romagna, ma forse Friuli. Al Centro Italia possibilità di temporali pomeridiani nella regione appenninica. Al Sud Italia in Sicilia condizioni meteo abbastanza buone, con nubi in aumento.