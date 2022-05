Instabilità residua al Nord Italia, dove le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Nel frattempo, il piccolo cicloncino oggi in formazione tra la Catalogna e le Isole Baleari, in Spagna, si porterà a ridosso della Sardegna, dove tenderà a generare temporali anche di forte intensità.

Al Nord Italia la giornata comincerà ancora piuttosto nuvolosa sulle zone alpine e prealpine, con il rischio di qualche temporale già dal mattino, in intensificazione su queste aree nel pomeriggio. Sempre al pomeriggio, possibilità di temporali sparsi anche in pianura. La temperatura comincerà di nuovo a salire.

In Sardegna condizioni di spiccata instabilità atmosferica, con possibilità di temporali anche di forte intensità soprattutto sulla parte centro-meridionale della regione. Non sono escluse anche grandinate. Temperatura in diminuzione soprattutto nei valori massimi.

Al Centro Italia condizioni abbastanza buone, con tendenza a rapido aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane su tutta la catena appenninica, dove si avranno rovesci di pioggia a carattere sparso e anche temporali. Non si escludono anche grandinate.

Al Sud Italia la Sicilia le condizioni meteo saranno ancora buone, anche se però nubi sottili transiteranno nei cieli, velando a tratti il sole. Nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle aree interne della Campania, si potrebbe verificare qualche temporale pomeridiano. Temperatura stazionarie o in lieve aumento.

Il vento sarà moderato occidentale in Sicilia, dove favorirà temperature elevate nel settore ionico. In Sardegna vento che tenderà a disporsi da settentrione. Altrove la ventilazione sarà di direzione variabile, e comunque ovunque in caso di temporali si potrebbero avere raffiche anche intense.

Una nota per quanto riguarda i mari, il mare e canale di Sardegna saranno molto mossi addirittura agitati. Mosso molto mosso lo stretto di Sicilia. Decisamente più tranquillo il molto nuvoloso altrove.