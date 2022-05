Se le previsioni meteo propongono la prosecuzione di questa ondata di caldo che si sta ormai protraendo in modo esagerato, rammentiamo che siamo appena a maggio, ma le temperature sono tipiche di luglio soprattutto nelle zone interne, non soggette all’influenza del mare che mitiga l’eccesso di calura. Infatti, la temperatura del mare è ancora piuttosto bassa.

Con tutto questo caldo, parlare di pioggia sembra essere fuori luogo, eppure nell’arco di ben due settimane, le prospettive di avere delle precipitazioni ci sono, vanno comunque confermate. Inoltre, i millimetri che sono prospettati qui nel seguito, derivano dai modelli matematici, vanno interpretati in linee generali, in quanto deriveranno molto probabilmente da temporali, e sappiamo che questi sono fenomeni a carattere locale, distribuiti spesso a macchia di leopardo.

I temporali possono anche generare nubifragi, e quindi alterare sensibilmente la previsione. Ormai sempre più spesso osserviamo precipitazioni estreme concentrate in tempi molto brevi, talvolta così intense da essere al pari se non oltre ai valori medi mensili che dovrebbero cadere in quella che località, ma che invece si riversano e appena un’ora.

Inoltre, questa è la stagione più a rischio grandine, in quanto i contrasti termici sono più marcati, e la previsione che ci porta ad attendere le precipitazioni, vede l’intrusione di aria fresca da nord verso l’Italia, questo dopo un periodo con temperature molto sopra la media.

Le aree d’Italia che saranno maggiormente interessate dei temporali e dalle precipitazioni sono le regioni settentrionali, con picchi maggiori parrebbe verso le Venezie.

Precipitazioni fino al 29 maggio 2022 per i capoluoghi italiani

Udine 112 mm

Bolzano, Sondrio 104 mm

Belluno, Pordenone, Trento 103 mm

Gorizia 102 mm

Trieste 85 mm

Verbania 77 mm

Lecco, Treviso, Verona 75 mm

Como 68 mm

Brescia, Varese 67 mm

Bergamo 61 mm

Vicenza 57 mm

Venezia 53 mm

Padova 52 mm

Monza 48 mm

Biella 43 mm

Cuneo, Lodi 42 mm

Milano 40 mm

Aosta, Mantova 39 mm

Cremona 33 mm

Rovigo 32 mm

Novara 31 mm

Pavia 30 mm

Piacenza 28 mm

Vercelli 25 mm

Perugia 24 mm

Parma 23 mm

Ferrara 22 mm

Torino 21 mm

Terni 19 mm

Arezzo, Genova, Pesaro 18 mm

Urbino 17 mm

Carrara, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rimini 16 mm

Alessandria, La Spezia, Massa, Rieti, Savona, Viterbo 15 mm

Asti, Bologna, Modena 14 mm

Ancona 12 mm

Fermo, Forlì, Macerata 11 mm

Imperia, L’Aquila, Lucca, Siena 10 mm

Ascoli Piceno, Cesena, Pistoia, Roma 9 mm

Grosseto, Livorno, Pisa, Prato, Teramo 8 mm

Firenze, Isernia 7 mm

Campobasso, Chieti, Pescara 5 mm

Benevento, Frosinone, Latina 4 mm

Avellino, Caserta, Vibo Valentia 3 mm

Andria, Bari, Barletta, Catanzaro, Matera, Potenza, Taranto, Tempio Pausania, Trani 2 mm

Brindisi, Foggia, Lecce, Messina, Napoli, Olbia, Salerno, Sassari 1 mm

La previsione meteo è soggetta a variazioni, segui il meteo aggiornato varie volte al giorno.