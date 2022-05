METEO SINO AL 26 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo vede l’anticiclone africano tornare assoluto protagonista della scena sul Mediterraneo, ma anche su buona parte dell’Europa Centro-Occidentale. L’alta pressione torna ad imporsi più forte di prima, alimentata da un maggiore contributo di aria rovente di origine sahariana. Il grosso della calura risalirà ad ovest dell’Italia, investendo più direttamente la Spagna.

Andiamo verso un weekend di vera e propria canicola anche sull’Italia. La colonnina di mercurio sarà capace di spingersi fino a picchi di 35 gradi, ma localmente anche superiori. Si tratta di valori prossimi ai record del periodo, che localmente potrebbero cadere. La stessa cosa accadrà in Spagna ed altre nazioni dell’Europa. Non è escluso il superamento dei 40 gradi sul sud della Spagna.

Questo caldo eccezionale non sembra destinato a durare a lungo Nel corso dell’inizio settimana il flusso perturbato atlantico tenderà a scorrere alle medie latitudini europee, con disturbi che si concretizzeranno anche al Nord a partire dall’Arco Alpino con il ritorno di temporali. Non è escluso entro metà settimana un affondo ciclonico più importante in rotta sull’Italia.

L’intrusione repentina di un vortice d’aria fresca, proveniente dal Mare del Nord, potrebbe causare un peggioramento importante con temporali accompagnati da aria ben più fresca in rotta lungo l’intera Penisola. Lo scenario climatico potrebbe così tornare più consono al periodo entro il 25 Maggio, con l’anticiclone africano spazzato via anche dal Mediterraneo.

NEL DETTAGLIO

Sabato 21 Maggio: prevalente stabilità su tutta Italia con soleggiamento diffuso. Possibilità di brevi temporali pomeridiani esclusivamente sui settori alpini orientali. Caldo in aumento, anche afoso a tratti in Val Padana.

Domenica 22 Maggio: sole protagonista lungo la Penisola, a parte qualche locale velatura di passaggio. Attività cumuliforme diurna associata a temporali isolati sulla cerchia alpina.

Lunedì 23 Maggio: le prime avvisaglie di declino dell’anticiclone africano determineranno aumento della nuvolosità al Nord, con temporali sulle Alpi localmente in estensione alle pianure pedemontane. Sole e caldo africano domineranno al Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: il peggioramento vero e proprio è atteso mercoledì, a causa dell’intrusione di una massa d’aria fresca ed instabile. Piogge e temporali, anche intensi, interesseranno il Nord, la Toscana e la Sardegna, per poi espandersi al resto della Penisola.