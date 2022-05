METEO SINO AL 14 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Continua a dominare il meteo instabile sull’Italia, per l’ostinata azione di un vortice mediterraneo intrappolato a ridosso della Sicilia. Questa circolazione ciclonica va lentamente perdendo energia e ad inizio settimana tenderà a traslare prima sullo Ionio e poi in direzione dell’Egeo. Si aprirà così la strada per l’ingresso in grande stile di un promontorio di alta pressione.

La nuova settimana inizierà con una Penisola ancora spaccata in due. L’anticiclone andrà ad abbracciare in modo sempre maggiore le regioni centro-settentrionali, mentre il Sud e le Isole dovranno fare ancora i conti con la residua influenza del minimo di bassa pressione. Ciò comporterà instabilità ancora marcata, con temporali in prevalenza diurni.

Il bel tempo si affermerà in modo più evidente nella parte centrale della settimana, quando l’ulteriore consolidamento dell’anticiclone comporterà un definitivo miglioramento anche al Sud, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano, ormai isolato, a ridosso della dorsale appenninica.

Aria calda subtropicale supporterà l’anticiclone e porterà il primo caldo, inizialmente più avvertito il Centro-Nord. Parrebbe così confermato il primo vero anticipo d’estate, con le temperature che potranno superare i 30 gradi in Val Padana ed aree interne del Centro Italia. L’alta pressione potrebbe insistere per più giorni, anche se da venerdì si rivedrà qualche temporale in più sulle Alpi.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 9 Maggio: l’instabilità, legata al minimo di pressione, agirà soprattutto al Sud Italia con qualche temporale isolato mattutino. L’instabilità temporalesca si presenterà temporaneamente più diffusa al pomeriggio in Sicilia, Sardegna e zone interne appenniniche, con sconfinamenti lungo la fascia tirrenica. Il sole sarà più presente al Centro-Nord, ma nelle ore più calde e pomeridiane formazione di temporali su Alpi ed Appennino in propagazione alle aree pedemontane e vicine pianure. Rovesci sconfineranno in modo più diffuso su Toscana e Lazio, fin sulle coste.

Martedì 10 Maggio: generalmente soleggiato al Nord, ma sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con isolati rovesci più probabili su Prealpi centro-orientali e Basso Piemonte. Sulle regioni centrali il sole mattutino sarà seguito da rovesci sparsi pomeridiani in Appennino più probabili tra Lazio, Umbria, zone interne di Umbria e Toscana meridionale. Acquazzoni più frequenti al Sud, nel pomeriggio, specie su entroterra della Sicilia e della Sardegna centro-occidentale.

Mercoledì 11 Maggio: sul Nord Italia, a parte attività cumuliforme ad evoluzione diurna sulle Alpi senza più fenomeni. Bel tempo anche sulle regioni centrali, nubi pomeridiane in Appennino con qualche acquazzone sui rilievi laziali. Al Sud vivaci annuvolamenti diurni sulla dorsale e rilievi maggiori delle Isole, con temporanei episodi temporaleschi.

Ulteriori tendenze meteo: l’ulteriore affermazione dell’anticiclone porterà stabilità e un deciso aumento delle temperature. Avremo a che fare con la prima vera ondata di caldo, specie al Centro-Nord, dove avremo un clima da piena estate.