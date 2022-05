METEO SINO AL 5 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’influenza della circolazione d’aria fresca, legata alla depressione sull’Europa Centro-Settentrionale, condiziona ancora il meteo sulle regioni settentrionali con ultimi strascichi d’instabilità. Sul resto d’Italia il meteo tende a tornare soleggiato, stante la rimonta anticiclonica dal Nord Africa che inizia a farsi sentire a partire dal Sud.

Il caldo si farà gradualmente sentire, con temperature in aumento. La rimonta anticiclonica subtropicale traghetterà masse d’aria roventi a partire da metà settimana, quando l’ondata di calore abbraccerà l’Italia. Il caldo si farà localmente eccessivo in alcune zone del Centro-Sud, con picchi superiori ai 35-36 gradi

Non mancheranno picchi anche superiori specie in Sardegna dove non sarà impossibile toccare o superare i 40 gradi. Il caldo raggiungerà anche il Nord entro giovedì, risultando però meno forte, poi potrebbe farsi strada l’avvio di una fase più instabile nella seconda parte del ponte del 2 Giugno a causa di prime infiltrazioni d’aria atlantiche.

Le Alpi Occidentali saranno le prime ad essere esposte a qualche insidioso temporale, in attesa del transito di una vera propria perturbazione nel corso del weekend. L’anticiclone africano potrebbe insistere sul resto d’Italia, ma in cedimento a partire da domenica e con possibile refrigerio a seguire su tutto il Paese.

NEL DETTAGLIO

Martedì 31 Maggio: in avvio di giornata prevalenti schiarite al Nord, pur con presenza di qualche annuvolamento. Al pomeriggio addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi, associati ad acquazzoni pomeridiani. Al Centro-Sud Sole e caldo in aumento, a parte temporanee formazioni nuvolose in Appennino.

Mercoledì 1° Giugno: il rinforzo dell’anticiclone porterà bel tempo e sole ovunque. Limitati addensamenti sulla cerchia alpina con possibili isolati rovesci nelle ore più calde pomeridiane.

Giovedì 2 Giugno: la giornata festiva non proporrà alcuna novità, col dominio anticiclonico nella fase apicale. Sole e grande caldo ovunque, non escluso qualche isolato breve temporale di calore sui settori alpini più settentrionali.

Ulteriori tendenze meteo: prime avvisaglie di cambiamento da venerdì 3 Giugno, con possibili temporali più diffusi su Alpi e Prealpi. Rimane l’anticiclone africano, ma nel weekend arriva una perturbazione più decisa con peggioramento a partire dal Nord.