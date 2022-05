METEO SINO AL 3 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è alle prese con un peggioramento meteo per l’arrivo del vortice mediterraneo sulle regioni del Sud e per effetto della concomitante intrusione d’aria più fresca in discesa dal Nord Europa. L’instabilità tende quindi a manifestarsi in modo più vivace, visto il cedimento dell’anticiclone africano che è stato capace di portare caldo prolungato con temperature localmente da record.

Un impulso perturbato accompagna la discesa dell’aria fresca che, visti i contrasti con il caldo preesistente, sarà causa di piogge e temporali anche forti lungo la Penisola. Nel corso del weekend il flusso da nord ingloberà completamente il piccolo ciclone, unendosi in un’unica circolazione fresca ed instabile.

Il caldo africano cederà completamente spazio all’aria fresca ovunque entro domenica, ma quest’interruzione della calura sarà solamente temporanea. All’inizio della nuova settimana il tempo tenderà infatti a guarire con un graduale aumento della pressione, a parte ultimi strascichi d’instabilità sulle regioni settentrionali.

Non tarderà a manifestarsi una nuova prepotente rimonta anticiclonica subtropicale. Se quest’evoluzione fosse confermata, ci potrebbe essere un’ondata di caldo piuttosto importante per il ponte del 2 Giugno, con temperature di nuovo fino a punte sopra i 35 gradi, ma probabilmente anche superiori. L’anticiclone africano potrebbe insistere per tutta la prima settimana di Giugno.

NEL DETTAGLIO

Domenica 29 Maggio: residua variabilità al Nord, con qualche pioggia o rovescio intermittente ma in miglioramento nella seconda parte del giorno. Piogge e temporali si concentreranno al Centro-Sud Peninsulare, con fenomeni più frequenti su aree interne ed appenniniche. Tendenza a generale attenuazione dei fenomeni verso sera. Più sole sulle due Isole Maggiori. Le temperature caleranno ancora sensibilmente.

Lunedì 30 Maggio: strascichi d’instabilità al Nord, con qualche rovescio più probabile al pomeriggio su Alpi e Prealpi Centro-Occidentali, localmente le aree pedemontane padane e l’Alto Appennino. Stabile sul resto d’Italia, pur con temporanei addensamenti sulle aree interne appenniniche.

Martedì 31 Maggio: al Nord sole prevalente, ma con addensamenti temporanei sulle Alpi associati ad acquazzoni pomeridiani. Sole e caldo in aumento al Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: generale stabilità per il rinforzo deciso dell’anticiclone in espansione dal Nord Africa. Qualche possibile temporale solo lungo l’Arco Alpino Occidentale. Torna il gran caldo ovunque, con impennata termica più severa in Sardegna.