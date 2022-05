METEO SINO ALL’11 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice di bassa pressione, proveniente dalla Spagna, ha raggiunto l’Italia causando un peggioramento meteo a partire da ovest. Nel contempo, aria più fresca dall’Europa Centrale si tuffa sul Mediterraneo dalla Francia e contribuisce ad intensificare gli effetti del vortice. Siamo quindi solo all’inizio di una fase instabile che ci trascineremo per il resto della settimana.

Il fulcro della depressione risalirà dal settore algero-tunisino verso le Isole Maggiori ed il Basso Tirreno, ove insisterà per più giorni. I flussi d’aria fresca contrasteranno con l’aria più calda afro mediterranea, alimentando la depressione, che si andrà ad ancorare a ridosso della Sicilia ove andrà lentamente perdendo forza.

La circolazione perturbata indugerà per l’intero fine settimana, con uno scenario compromesso in molte regioni. I temporali saranno protagonisti assoluti della scena, in particolare sulle regioni meridionali. Su Nord Italia i fenomeni si faranno invece più sporadici e saranno essenzialmente collegati all’instabilità diurna sui rilievi e zone adiacenti.

Un miglioramento più evidente si farà strada nei primi giorni della settimana, anche se con temporali diurni che continueranno a dominare specie su aree interne e montuose. Da ovest si farà strada l’anticiclone che si affermerà in modo più netto dopo il 10 Maggio. Aria calda subtropicale supporterà l’anticiclone e porterà probabilmente il primo caldo da metà della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 6 Maggio: al Nord molte nubi diffuse fin dal mattino, con piogge e temporali più frequenti su Basso Piemonte ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio acquazzoni sparsi anche sulle Alpi e a macchia di leopardo in Val Padana, mentre verso sera i fenomeni si attenueranno. Sulle regioni centrali piogge sparse deboli inizialmente sui versanti adriatici, poi in giornata temporali sparsi dall’Appennino in estensione all’area tirrenica peninsulare. Maltempo in Sardegna, con rovesci che persisteranno anche in serata sui settori orientali. Al Sud qualche pioggia, con ulteriore peggioramento in Sicilia dove si avranno temporali anche forti sul settore occidentale.

Sabato 7 Maggio: il grosso del maltempo colpirà il Sud, tra le aree ioniche di Calabria, Sicilia e settori appenninici in genere. Piogge interesseranno anche la Sardegna, il medio versante adriatico e localmente il Nord-Est. Nelle ore più calde e pomeridiane si accenderà l’instabilità tra aree alpine e prealpine, con rovesci ed acquazzoni in sconfinamento qua e là verso la Val Padana. Altri temporali si svilupperanno in Appennino, con tendenza ad attenuazione serale dei fenomeni.

Domenica 8 Maggio: situazione poco evolutiva, con le regioni più meridionali ancora nel mirino del grosso dell’instabilità con precipitazioni più intense, specie fra la Sicilia e la Calabria dove potranno verificarsi isolati nubifragi. La spiccata variabilità dominerà sul resto d’Italia, con rapido sviluppo di nubi cumuliformi che culmineranno in acquazzoni a sfondo temporalesco soprattutto su aree appenniniche ed adiacenti, ma anche tra i settori alpini e prealpini centro-occidentali.

Ulteriori tendenze meteo: l’instabilità persisterà anche in avvio di settimana al Centro-Sud, ma gradualmente da ovest si farà strada l’anticiclone che porterà un progressivo miglioramento con deciso aumento delle temperature.