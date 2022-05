METEO SINO AL 1° GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice, proveniente dalle Baleari, si avvicina alla Sardegna con un carico di temporali per poi sfilare verso la Sicilia ed il Mar Ionio, contribuendo a portare meteo più instabile anche sulle regioni del Sud ed in Appennino. Al momento l’anticiclone africano regge ancora, con persistenza di caldo e temperature ben sopra le medie del periodo.

L’intrusione del vortice avrà modo di indebolire l’anticiclone africano anche al Centro-Sud. Ci attende quindi un’ultima parte di settimana dal meteo più movimentato e con temperature attese in calo. Nel corso del weekend il piccolo ciclone sarà agganciato dall’ingresso di correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa.

Un nuova recrudescenza instabile coinvolgerà anche il Nord Italia, ma in generale i temporali saranno protagonisti durante nel weekend, con fenomeni occasionalmente intensi. Le temperature caleranno ulteriormente entro domenica. Il caldo africano sarà definitivamente scalzato, ma in realtà questo stop alla calura dovrebbe configurarsi solo come una tregua.

All’inizio della nuova settimana il tempo tenderà infatti a guarire e ci potrebbe essere spazio per una nuova rimonta anticiclonica subtropicale. Se quest’evoluzione fosse confermata, ci potrebbe essere un’ondata di caldo piuttosto importante per il ponte del 2 Giugno, con temperature di nuovo fino a punte sopra i 35 gradi lungo l’Italia.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 27 Maggio: inizialmente schiarite al Nord, ma con nubi imponenti pomeridiane e qualche acquazzone diurno sulle Alpi ed Alto Appennino, in sconfinamento localmente sulle pianure adiacenti specie del Triveneto. Stratificazioni medio-alte al Centro-Sud, ma con addensamenti lungo l’Appennino Centrale con scrosci di pioggia. Nubi più compatte in Sardegna, con possibili forti temporali sulla parte sud-occidentale dell’Isola. In nottata peggiora in Sicilia.

Sabato 28 Maggio: peggiora al Nord per l’impulso fresco dal Nord Europa, con temporali anche forti in rotta dalle Alpi e Prealpi alle pianure. Non esclusi nubifragi verso sera. In giornata temporali si svilupperanno anche sull’Appennino Centro-Settentrionale. Al Sud attesi temporali soprattutto in Sicilia, anche forti, e poi su parte della Calabria. Qualche rovescio pomeridiano interesserà anche la Sardegna.

Domenica 29 Maggio: variabile al Nord, con qualche pioggia o rovescio intermittente ma in miglioramento nella seconda parte del giorno. Spiccata instabilità al Centro-Sud Peninsulare fino al pomeriggio, più sole sulle due Isole Maggiori.

Ulteriori tendenze meteo: netto miglioramento in apertura di settimana, per una nuova rimonta anticiclonica subtropicale. Torna il gran caldo africano nei giorni successivi.