METEO SINO AL 12 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

La circolazione depressionaria afro mediterranea sta mettendo radici sull’Italia e quindi condizionerà il meteo ancora per diversi giorni con instabilità anche marcata. Il fulcro del vortice lo ritroveremo nel weekend tra il Tirreno Meridionale e la Sicilia e pertanto il grosso del maltempo coinvolgerà più direttamente le regioni meridionali.

Lo scenario risulterà compromesso su gran parte d’Italia, anche al Centro-Nord dove osserveremo temporali soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, accentuati dal riscaldamento diurno, più frequenti sui rilievi e zone interne adiacenti. Un miglioramento più evidente si farà strada nei primi giorni della settimana, quando l’area ciclonica perderà energia spostandosi sullo Ionio.

I temporali diurni che continueranno a dominare la scena specie su aree interne e montuose nei primi giorni della settimana. Da ovest si farà strada l’anticiclone che si affermerà in modo più netto a partire dal 10 Maggio. Ciò contribuirà a riportare condizioni meteo decisamente più stabili a partire dalle regioni settentrionali.

Aria calda subtropicale supporterà l’anticiclone e porterà probabilmente il primo caldo da metà della prossima settimana. Probabilmente avremo il primo vero anticipo d’estate, principalmente al Centro-Nord, con le temperature che raggiungeranno e supereranno spesso i 30 gradi anche in Val Padana.

NEL DETTAGLIO

Sabato 7 Maggio: maltempo fin dal mattino al Sud ed Isole, con fenomeni temporaleschi specie tra le aree ioniche di Calabria, Sicilia e settori appenninici in genere. Piogge interesseranno anche il medio versante adriatico ed i settori alpini e prealpini centro-orientali. Nelle ore più calde e pomeridiane si accenderà l’instabilità a carattere più diffuso tra Alpi e Appennino, in sconfinamento qua e là in Val Padana e versanti tirrenici tra Bassa Toscana e Lazio. Saranno possibili delle grandinate. Tendenza ad attenuazione serale e notturna dei fenomeni, tranne che in Calabria e Sicilia.

Domenica 8 Maggio: instabilità marcata all’estremo Sud, specie fra la Sicilia e la Calabria ionica dove potranno verificarsi isolati nubifragi. La spiccata variabilità dominerà sul resto d’Italia, con rapido sviluppo di nubi cumuliformi che culmineranno in acquazzoni a sfondo temporalesco soprattutto su aree appenniniche, settori alpini e prealpini con interessamento anche di aree pianeggianti.

Lunedì 9 Maggio: al Nord più sole, ma nelle ore più calde e pomeridiane formazione di temporali su Alpi ed Appennino in propagazione alle aree pedemontane e alte pianure. Sul Centro Italia acquazzoni dall’Appennino faranno seguito a schiarite mattutine, con rovesci in sconfinamento alle pianure toscane e dell’Alto Lazio. Al Sud ed Isole instabilità più marcata, con qualche rovescio già al mattino e poi in forma più diffusa ed intensa al pomeriggio. Temperature in aumento.

Ulteriori tendenze meteo: gradualmente da ovest si farà strada l’anticiclone che porterà un ulteriore progressivo miglioramento con deciso aumento delle temperature. Da metà settimana è attesa la prima vera ondata di caldo, specie al Centro-Nord.