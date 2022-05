METEO SINO AL 31 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Sta reggendo l’anticiclone africano al Centro-Sud, mentre sul Nord Italia il meteo è divenuto particolarmente instabile con spazio per temporali anche violenti, accompagnati da locali grandinate di grossa taglia. Le regioni settentrionali si trovano in una zona di confluenza nella quale le correnti più fresche atlantiche contrastano con la massa d’aria calda preesistente.

Il flusso atlantico ha intanto generato un vortice in prossimità delle Baleari. Questa piccola area ciclonica, pur rallentata dall’anticiclone, muoverà dei passi verso levante, arrivando prima in Sardegna e puntando poi i settori tra la Sicilia ed il Sud Italia sul finire della settimana. L’intrusione del vortice avrà modo di indebolire l’anticiclone africano anche al Centro-Sud.

Ci attende quindi un’ultima parte di settimana dal meteo più movimentato, con carico di temporali. Nel corso del weekend il piccolo ciclone sarà agganciato dall’ingresso di correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa. Le temperature caleranno ulteriormente entro domenica, scalzando definitivamente il caldo africano.

Lo stop alla calura potrebbe configurarsi però solo come una tregua. All’inizio della nuova settimana il tempo tenderà infatti a guarire e ci potrebbe essere spazio per una nuova rimonta anticiclonica subtropicale che, se confermata, porterebbe una nuova ondata di caldo proprio in coincidenza del periodo d’inizio Giugno.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 26 Maggio: ancora variabilità al Nord, con acquazzoni localmente anche in Val Padana specie al pomeriggio. Fenomeni meno intensi dei giorni precedenti. Asciutto sul Centro-Sud e Sicilia, a parte qualche fenomeno su Alta Toscana e settori appenninici. Più instabile in Sardegna, con qualche fenomeno a carattere di rovescio o temporale più probabile sul settore occidentale.

Venerdì 27 Maggio: maggiori schiarite al Nord, ma con nubi imponenti pomeridiane e qualche acquazzone diurno sulle Alpi ed Alto Appennino. Cieli sereni o velati al Centro-Sud, ma con addensamenti lungo l’Appennino Centrale con scrosci di pioggia. Nubi più compatte in Sardegna, con possibili forti temporali sulla parte sud dell’Isola.

Sabato 28 Maggio: nuova recrudescenza dell’instabilità al Nord, con temporali anche forti in rotta dalle Alpi alle pianure. In giornata temporali si svilupperanno anche sull’Appennino Centro-Settentrionale. Al Sud attesi temporali soprattutto tra Sicilia e sud della Calabria, per il vortice mediterraneo.

Ulteriori tendenze meteo: il weekend proseguirà molto instabile per l’inserimento di correnti più fresche dal Nord Europa, con temperature in calo. Seguirà un miglioramento da inizio settimana, per una nuova rimonta anticiclonica subtropicale.