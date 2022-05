METEO SINO AL 23 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione subtropicale abbraccia anche l’Italia, garantendo meteo sempre più estivo. Le correnti calde subtropicali stanno infatti portando la colonnina di mercurio verso picchi ben superiori ai 30 gradi. Il dominio dell’anticiclone verrà leggermente intaccato a metà settimana dall’intrusione di infiltrazioni d’aria più fresca dai quadranti nord-orientali.

Non ci sarà un vero e proprio refrigerio, ma solo un temporaneo ridimensionamento della calura. Lo scenario permarrà soleggiato, pur senza escludere isolati temporali di calore sia sulle Alpi, soprattutto occidentali, che in Appennino. A seguire, da venerdì l’anticiclone caldo tornerà ad imporsi ancora con più forza di prima.

Il contributo di caldo nord-africano sarà notevole e ci accompagnerà verso un weekend di vera e propria canicola. Quello che appare più eccezionale è la persistenza di questo flusso caldo, che non sembra voler mollare la presa per diversi giorni. In questo frangente raggiungeremo il clou dell’ondata di calore, con picchi di temperatura fino a 35-36 gradi.

Nuove infiltrazioni instabili potrebbero lambire l’Arco Alpino, in vista di un possibile cambiamento nei primi giorni della settimana. L’anticiclone africano potrebbe progressivamente cedere spazio all’entrata di correnti più fresche dal Nord Europa, che riporterebbero uno scenario climatico più consono al periodo al prezzo del transito di un fronte temporalesco anche intenso.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 18 Maggio: in giornata avremo maggiore nuvolosità al Nord, per l’intrusione di spifferi d’aria più fresca al seguito di un fronte diretto sui Balcani. Rovesci e qualche temporale coinvolgeranno Alpi Occidentali e settori prealpini tra Lombardia e Triveneto, con possibile espansione verso le pianure settentrionali. Il sole sarà prevalente al Centro-Sud, ma con formazioni temporalesche sull’Appennino, localmente in sconfinamento verso i settori tirrenici.

Giovedì 19 Maggio: l’immediato nuovo rinforzo dell’anticiclone africano garantirà uno scenario nuovamente più stabile. Possibili isolati temporali solo sulle Alpi, addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Caldo di nuovo in aumento al Nord ed aree tirreniche.

Venerdì 20 Maggio: giornata all’insegna del sole e del caldo intenso. Addensamenti e qualche temporale isolato sulle Alpi, specie il settore orientale.

Ulteriori tendenze meteo: fase acuta del caldo africano, ma prime insidie temporalesche al Nord con temporali che, nel corso del weekend, si estenderanno dalle Alpi alle pianure del Nord-Est.