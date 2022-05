METEO SINO AL 6 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Giugno si appresta ad iniziare all’insegna del meteo da piena estate, con la seconda ondata di caldo precoce in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo. L’anticiclone subtropicale sale così prepotentemente alla ribalta, iniziando a farsi sentire dalle regioni meridionali. Il Nord Italia resta lambito da lievi interferenze d’aria instabile dai quadranti occidentali.

La rimonta anticiclonica subtropicale traghetterà masse d’aria roventi a partire da metà settimana, quando l’ondata di calore abbraccerà l’Italia. Il caldo si farà localmente eccessivo in alcune zone del Centro-Sud, con picchi superiori ai 35-36 gradi. Non mancheranno picchi anche superiori specie in Sardegna dove si potranno anche toccare i 40 gradi.

Il caldo, seppur più contenuto, raggiungerà anche il Nord entro giovedì, pur con condizioni di variabilità che tenderanno a manifestarsi sull’Arco Alpino, senza escludere locali sconfinamenti venerdì verso le zone pedemontane. Solo domenica l’anticiclone potrebbe mostrare un maggiore cedimento, con conseguente peggioramento più incisivo al Nord.

Il promontorio anticiclonico africano dovrebbe insistere sul resto d’Italia per tutto il weekend e continuerà a fare molto caldo, con picchi attorno ai 38 gradi. All’inizio della nuova settimana aria leggermente più fresca potrebbe spodestare la bolla africana prima al Centro Italia e poi al Sud, al prezzo di qualche temporale principalmente lungo la dorsale appenninica.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 1° Giugno: generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Limitati addensamenti sulla cerchia alpina con possibili isolati rovesci nelle ore più calde pomeridiane, in successiva attenuazione serale. Temperature in aumento.

Giovedì 2 Giugno: non ci saranno particolari novità, col dominio anticiclonico in ulteriore rinforzo. Sole e grande caldo ovunque, non escluso qualche isolato breve temporale di calore sui settori alpini centro-orientali.

Venerdì 3 Giugno: il potente anticiclone africano garantirà sole e caldo ovunque. Le Alpi saranno alle prese con la formazione di temporali pomeridiani in sconfinamento sui settori adiacenti pedemontani.

Ulteriori tendenze meteo: permangono condizioni di sole e di grande caldo, ma per domenica il cedimento parziale dell’anticiclone africano favorirà l’ingresso di un impulso instabile al Nord con temporali anche violenti in estensione dalle Alpi alle alte pianure.