METEO SINO AL 18 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione abbraccia l’Italia, favorendo meteo perlopiù stabile e dal sapore estivo con i primi 30 gradi in pianura al Nord. Aria calda subtropicale accompagna l’anticiclone, favorendo questo anticipo d’estate. Il clima si mantiene per il momento più gradevole al Sud, ma anche lungo le coste che beneficiano delle brezze marine ancora molto fresche.

Il top del caldo si manterrà al Centro-Nord, oltre ad inglobare parte dell’Europa, ma non sono attesi per il momento valori termici eccessivi. L’alta pressione appare in grado insistere per più giorni, anche se da venerdì si rivedrà qualche temporale in più sulle Alpi, lambite da un fronte d’aria più fresca ed instabile in transito sull’Europa Centrale.

Ci sarà un parziale peggioramento più evidente nel weekend, con qualche acquazzone in più al Nord e poi su parte dell’Appennino. Questo mini cedimento dell’alta pressione sarà comunque del tutto limitato e temporaneo. In avvio di settimana l’alta pressione si farà più forte, alimentata da un nuovo richiamo caldo subtropicale.

Il caldo tornerà a rincarare la dose ed andremo verso scenari ancora estivi, con temperature che potranno superare più diffusamente i 30 gradi. Quello che appare più eccezionale è la persistenza di questo flusso caldo, che potrebbe protrarsi per tutta la prossima settimana, con valori di svariati gradi al di sopra della norma.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 13 Maggio: sul Nord Italia avvio di giornata baciato dal sole, poi nelle ore più calde nubi imponenti con elevata probabilità di rovesci sull’Arco Alpino centro-orientale, in sconfinamento serale verso zone pedemontane del Triveneto e localmente anche dell’est della Lombardia. Bel tempo sul resto della Penisola, salvo addensamenti innocui in Appennino.

Sabato 14 Maggio: instabile fin dal mattino su parte del Nord, con qualche pioggia o rovescio tra zone prealpine centro-orientali ed alte pianure del Triveneto. Altri temporali più diffusi in giornata su settori alpini e localmente pianure a nord del Po, anche per quanto concerne il Nord-Ovest. Soleggiato sul resto d’Italia, a parte qualche acquazzone sul settore montuoso tosco-emiliano.

Domenica 15 Maggio: irregolarmente nuvoloso al Nord, con piovaschi o rovesci più probabili al Nord-Ovest e nelle ore centrali del giorno. Bel tempo al Centro-Sud, a parte acquazzoni pomeridiani in Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: torna a consolidarsi l’anticiclone da inizio settimana che porterà un successivo nuovo aumento del caldo. Strascichi d’instabilità lunedì al Nord con qualche ulteriore temporale su Alpi, Prealpi e localmente alte pianure. Isolati acquazzoni anche lungo la dorsale.